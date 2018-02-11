Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

Bursa-Uludağ arasındaki teleferik seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak

Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerine ara verdi.

Yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, bugün hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AŞ yetkilileri, teleferik tesislerinin şiddetli rüzgar nedeniyle bugün kapalı olacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.