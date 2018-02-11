Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerine ara verdi.
Yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, bugün hizmet veremeyecek.
Bursa Teleferik AŞ yetkilileri, teleferik tesislerinin şiddetli rüzgar nedeniyle bugün kapalı olacağını bildirdi.
Bursa-Uludağ arasındaki teleferik seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak
Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerine ara verdi.