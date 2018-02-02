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Bursa'da tıbbi atıkların boş alana atıldığı iddiası

"İncelemede, atıkların sanıldığının aksine tıbbi atık olmadığı, sağlık kuruluşundan kaynaklanan ambalaj atığı olduğu tespit edilerek durum, tutanak altına alınmıştır"

Bursa'da tıbbi atıkların boş alana atıldığı iddiası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş bir alana hastane tıbbi atıklarının atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Panayır Mahallesi'nden geçen Nilüfer Çayı kenarındaki boş alanda tıbbi atık bulunduğuna dair ihbara istinaden teknik personel tarafından söz konusu bölgede denetim yapıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sterilizasyon tesisi personellerince atıkların incelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaklaşık bir kamyonet kadar hastanelerden kaynaklanan ambalaj atıklarının toprak zemin üzerine atıldığı tespit edilmiştir. İncelemede, atıkların sanıldığının aksine tıbbi atık olmadığı, sağlık kuruluşundan kaynaklanan ambalaj atığı olduğu tespit edilerek durum, tutanak altına alınmıştır. Osmangazi Belediyesi yetkileriyle görüşülerek, belediyenin ambalaj atıkları ile ilgili yönetim planındaki 'Çevre lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi' ile irtibata geçilmiş ve atıkların kaldırılması ve alanın temizlenmesi sağlanmıştır. Atıkların incelenmesi esnasında şikayete konu atıkların hangi sağlık kuruluşundan kaynaklandığı da tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sağlık kuruluşuna yönelik denetim yapılmış ve idari işlemlere başlanılmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #tıbbi atık #Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
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