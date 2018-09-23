Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Osmangazi Belediyesi önünde, Özgür Ş. (23) idaresindeki 16 ABP 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki demir dubalara çarptı.



Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, demir dubaların üzerine devrilerek durabildi.



Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ön yolcu koltuğunda sıkışan İrfan Y'yi bulunduğu yerden çıkardı.



Ağır yaralı olan İrfan Y. sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özgür Ş. ile araçtaki Umutcan G. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.



Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



İrfan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.