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Bursa'da trafik kazası

Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ağır yaralandı

Bursa'da trafik kazası

 Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtul mevkisinde Mehmet Ç. (26) idaresindeki 16 YJ 183 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağında, kontrol noktasından dönen Ertan Y. idaresindeki 34 SL 9862 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü, araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen Gemlik Belediyesi İtfaiyesi ekipleri uzun süren uğraşlar sonunda ağır yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

Mehmet Ç. kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova-İstanbul yolunda trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #gemlik
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