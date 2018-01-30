"Türkiye'de 80 bin aktif sivil toplum örgütü var. Her şeyden önce uyuşturucu bağımlılığı mücadelesini emniyet ve devlet kurumlarının omuzlarına yüklemek büyük bir hata olur. Bu konu sivil toplum örgütlerinin en birinci vazifesi diye düşünüyorum"

Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Mahallene ve Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" temasıyla uyuşturucu ile mücadele konferansı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konferans öncesinde gazetecilere açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Türkiye'nin 35 kentinde düzenlemeyi planladıkları konferansların ilkini 11 Ocak'ta Trabzon'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Atalay, Anadolu'nun birçok kentinde uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi anlattıklarını belirterek, özellikle mahalle ve okullara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Mahallelerdeki okul, cami, belediye ve sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu vurgulayan Atalay şunları kaydetti:

"Burada hepimize büyük iş düşüyor. Özellikle 15-20 yaş arasındaki genç nüfus üzerinde çok ciddi uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili problemlerimiz var. Bu problemleri hep birlikte nasıl giderebiliriz, onu konuşacağız. Türkiye'de 80 bin aktif sivil toplum örgütü var. Her şeyden önce uyuşturucu bağımlılığı mücadelesini emniyet ve devlet kurumlarının omuzlarına yüklemek büyük bir hata olur. Bu konu sivil toplum örgütlerinin en birinci vazifesi diye düşünüyorum."



"Gençleri korumak için farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz"

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan da bu tür etkinliklerle Türkiye'de adeta salgın haline gelen uyuşturucu konusunda sivil toplum örgütleri ve devletin yapabileceği şeyleri ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Bursa'da yaptıkları çalışmalarda uyuşturucuya başlama yaşının neredeyse ortaokul seviyesine kadar düştüğünü gördüklerini anlatan Akan, şöyle konuştu:

"Bu çok vahim bir durum. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluşturucu ile mücadele birimi en üst seviyeden koordinasyonlu olarak çalışıyor. 8 bakanlığımız Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın koordinasyonunda çalışma yürütüyor. Sivil toplum örgütüyle el ele vererek bu tür konferanslarla öğretmen, din adamları ve muhtarlara bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyoruz. Gençleri korumak için farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. Tedaviye yönelik olarak da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan tedaviden sonra da bu gençlerimize sahip çıkmaktır."

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Atalay ve İl Sağlık Müdürü Akan, daha sonra konferansa katılanlara uyuşturucu ile mücadelede neler yapılması gerektiğini anlatan sunum gerçekleştirdi.