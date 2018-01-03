Bursa'da, iki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Bursa'da, iki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişiden 5'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda, "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan 10 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid, metanfetamin ve esrar ele geçirildi.



Ekipler, söz konusu şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen G.G, A.Ö, M.K, Ö.S, Z.B ve M.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, satışa hazır paketlenmiş metanfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ve eroin ile 2 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.



Merkez Yıldırım ilçesinde ise ihbar üzerine durdurulan bir otomobilde satışa hazır paketlenmiş bir miktar metanfetamin, 3 tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. Araç sürücüsü B.A. ise gözaltına alındı.



Gözaltındaki 17 kişiden 10'u ''Uyuşturucu satın almak veya bulundurmak'' suçundan işlem yapılarak salıverildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.