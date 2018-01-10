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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y, E.Ç, K.G, K.Ş, H.Y, S.A. ve D.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler, il merkezinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan folyolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.Y, E.Ç, K.G, K.Ş, H.Y. ve D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, zanlılardan S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #bursa
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