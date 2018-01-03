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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda polis yaralandı

Şüphelilerden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 polis yaralandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda polis yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlılardan Ü.U. pompalı tüfekle ateş etti. Olayda kalçasına saçma isabet eden bir polis memuru yaralandı.

Meslektaşları tarafından Muradiye Devlet Hastanesine götürülen polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçmaya çalışan şüpheliler, Ü.U. ve kardeşi O.U. ise yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #polis #operasyon #bursa
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