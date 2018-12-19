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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin, 6 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği şafak baskınında, koçbaşıyla kapılar kırılıp evlere girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı. 

Zanlıların üzerinde, evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 230 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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