Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Ekiplerin, 6 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği şafak baskınında, koçbaşıyla kapılar kırılıp evlere girildi ve arama yapıldı.



Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.



Zanlıların üzerinde, evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 230 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.