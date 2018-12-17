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Bursa'da uyuşturucuyu DVD çalara gizlemişler

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir DVD çalara gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucuyu DVD çalara gizlemişler

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüphenin adresin eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin birinin evinde DVD çalara gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. 

Diğer evlerde yapılan aramalarda da bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.Ş, O.K, M.Ü, E.R, Y.A, E.C, E.D. ve Ç.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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