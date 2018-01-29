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Bursa'da yangın: 1 yaralı

Osmangazi ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bursa'da yangın: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kocanaip Mahallesi Çayır Sokak'ta Ramazan Koçyiğit'e (60) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Koçyiğit, ekipler tarafından kurtarıldı.

Hafif yaralandığı öğrenilen Koçyiğit, Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #patlama #mutfak tüpü #bursa
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