Bursa'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan bazı kişilerin, İstanbul'dan Bursa'ya geldikleri bilgisine ulaştı.



Ekipler, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı ATM'lerden çekmek amacıyla kente geldikleri belirlenen 10 şüpheliyi, kiraladıkları yerlere düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.



Zanlıların araçlarında ve üzerilerinde bahis yoluyla elde edildiği düşünülen 75 bin 500 lira ele geçirildi.



Şüphelilerin, ATM'lerden çektikleri parayı üstlerine aktardıkları, yasa dışı yollardan elde edilen paranın milyonlarca lirayı bulduğu belirtildi.



Zanlıların cep telefonlarına yükledikleri programla haberleştikleri, yakalanma riskine karşı telefonlarını tek tuşla fabrika ayarlarına döndürebilen yazılım kullandıkları öğrenildi.