banner988
Dertli gönüllerin
Dertli gönüllerin "Sanat Güneşi" Zeki Müren
Hürkuş teslimat için gün sayıyor
Hürkuş teslimat için gün sayıyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Van'da deprem
Van'da deprem

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu

Bursa'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan bazı kişilerin, İstanbul'dan Bursa'ya geldikleri bilgisine ulaştı.

Ekipler, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı ATM'lerden çekmek amacıyla kente geldikleri belirlenen 10 şüpheliyi, kiraladıkları yerlere düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve üzerilerinde bahis yoluyla elde edildiği düşünülen 75 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, ATM'lerden çektikleri parayı üstlerine aktardıkları, yasa dışı yollardan elde edilen paranın milyonlarca lirayı bulduğu belirtildi.

Zanlıların cep telefonlarına yükledikleri programla haberleştikleri, yakalanma riskine karşı telefonlarını tek tuşla fabrika ayarlarına döndürebilen yazılım kullandıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #internet #yasa dışı bahis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.