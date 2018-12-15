Bayram Mingö (55) idaresindeki 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Bursa karayolu Mobilya Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Baykoz'un (26) kullandığı 16 KOV 78 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, önündeki Fevzi İnkün (42) yönetimindeki 34 AAE 655 plakalı otomobile vurdu.
Kazada, sürücü Baykoz ile minibüste bulunan işçilerden Anıl Ergün (24), Zeynep (19) ve Songül Şahin (15), Ömer Demircan (80), Esra Demir (19), Sevim Baykoz (48) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Bayram Mingö (55) idaresindeki 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Bursa karayolu Mobilya Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Baykoz'un (26) kullandığı 16 KOV 78 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.