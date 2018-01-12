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Bursa'daki FETÖ davasında tutuklama talepleri reddedildi

Aralarında eski Bursa Valisi Harput'un da bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, mahkemeye sunulan ek iddianameyle 4 sanığın yeniden tutuklanması talebi reddedildi

Bursa'daki FETÖ davasında tutuklama talepleri reddedildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının yer aldığı 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan hakkında adli kontrol şartı verilenlerin bu hallerinin devamına, gizli tanıkların ses ve görüntülerin değiştirilerek Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bir sonraki duruşmada dinlenmelerine, sanıkların şahsi mal varlıkların üzerindeki tedbir kararının devamını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen ve savcılığın ek iddianame hazırladığı F.K, E.A, H.G. ve Ş.U. hakkındaki tutuklanma talebini reddetti.

Tutuklu sanıklardan Turan Boztepe, Eyüp Karakuş, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici ve Cengiz Resimoğlu ile Selahattin Çelik'e ev hapsi, Veli Velioğlu ve Sevgi Demir'in ise ellişer bin lira kefaretle tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, Celal Sevmezler'in de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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