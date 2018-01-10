Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden B.K, M.B. ve . çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler B.K, M.B, O.G. ve 'yı Gemlik ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına almıştı.

