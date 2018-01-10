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Bursa'daki terör örgütü operasyonu

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Bursa'daki terör örgütü operasyonu

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.K, M.B. ve . çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler B.K, M.B, O.G. ve 'yı Gemlik ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına almıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #dhkpc
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