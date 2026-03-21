Bursa İnegöl'de restoranda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir restoranda hesap ödeme sırasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda hesap ödeme esnasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa K. (22) ve Koray G. (21) yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti.

HESAP ÖDERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Alkol almak amacıyla mekana giden Mustafa K. ve Koray G., gecenin ilerleyen saatlerinde hesap ödemek için kasaya yöneldi. İki genç işlem yaptıkları sırada, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BIÇAK ÇEKTİ

Yaşanan arbede sırasında kavgaya karışan şüphelilerden biri, çıkardığı bıçakla iki gence saldırdı. Olayda Mustafa K. karnından, Koray G. ise sırtından ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Mustafa K. ve Koray G., ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri olayın ardından kayıplara karışan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, kaçan şahısların kimliklerini belirleme ve yakalama faaliyetleri sürüyor.

Gümrükteki tasfiyelik eşyaların e-ihale satışlarından 5 yılda 13,5 milyar lira gelir sağlandıGümrükteki tasfiyelik eşyaların e-ihale satışlarından 5 yılda 13,5 milyar lira gelir sağlandıEkonomi
Deposu boş olanlar acele etsin! Motorine rekor zam geliyorDeposu boş olanlar acele etsin! Motorine rekor zam geliyorEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Türkiye ve Umman saldırıları İsrail'in hilesidir"
'Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşa tanıklık edeceğiz'
36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı
Emniyet Kanunu güncelleniyor, sınırlar yakın takipte
5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan memleketinde bayram mesajı
Minab’daki katliamdan yaralı kurtulan öğrenci yaşadıklarını anlattı
İran Dışişleri: "Bölge ülkeleri acil adım atmalı"
Netanyahu konuşurken İran füzeleri havalandı
Çok Okunanlar
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 21 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 21 Mart Cumartesi