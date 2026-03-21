Bursa İnegöl'de restoranda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda hesap ödeme esnasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa K. (22) ve Koray G. (21) yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti.

HESAP ÖDERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Alkol almak amacıyla mekana giden Mustafa K. ve Koray G., gecenin ilerleyen saatlerinde hesap ödemek için kasaya yöneldi. İki genç işlem yaptıkları sırada, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BIÇAK ÇEKTİ

Yaşanan arbede sırasında kavgaya karışan şüphelilerden biri, çıkardığı bıçakla iki gence saldırdı. Olayda Mustafa K. karnından, Koray G. ise sırtından ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Mustafa K. ve Koray G., ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri olayın ardından kayıplara karışan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, kaçan şahısların kimliklerini belirleme ve yakalama faaliyetleri sürüyor.