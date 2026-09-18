Bursa İnegöl'de şüpheli ölüm! Banyodan çıkamayan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin duran kalbini çalıştırmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı genç, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili polis tahkikat başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

BANYODAN ÇIKMAYINCA AİLESİ ŞÜPHELENDİ

Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan trajik olayın ayrıntıları şu şekilde gelişti:

Olay, saat 18.00 sularında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak üzerinde yer alan 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Akşam saatlerinde banyoya giren 29 yaşındaki Yezid Elhav'ın aradan uzun süre geçmesine rağmen dışarı çıkmaması üzerine evdeki aile fertleri durumdan şüphelendi.

Kapıyı açarak içeri giren yakınları, genci yerde baygın ve hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin panikle yaptığı ihbar sonrası adrese süratle polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE KALP MASAJI YAPILDI ANCAK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin zamana karşı yarışı sonuçsuz kaldı:

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde gencin nabzının atmadığı ve kalbinin durduğu tespit edildi.

Ekipler dairede hemen kalp masajına başlayarak Elhav'ı hayata döndürmek için müdahalede bulundu ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede acil tıp uzmanları ve hekimlerin yürüttüğü yoğun canlandırma ve tıbbi müdahalelere rağmen

29 yaşındaki genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi hastane koridorunda alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIP OTOPSİSİYLE NETLEŞECEK

Olayın ardından adli birimler soruşturmayı devraldı:

Nöbetçi cumhuriyet savcısının hastanedeki incelemelerinin ardından Yezid Elhav’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi (kalp krizi, şofben zehirlenmesi, elektrik kaçağı vb.) amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve banyoda inceleme yaparak olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlattı.