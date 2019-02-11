Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dernek üyesi Y.K.Ü, E.Ç. ve R.Ö. ile otel çalışanı A.Ö, güvenlik görevlileri S.Ç. ve R.B. birbirlerini karşılıklı darbetti.

Kavgaya müdahale eden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk etapta 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından toplanan 40'a yakın dernek üyesi, gece saatlerinde kavgaya karışanların konakladığı otele geldi.

Yaşanan kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. tabancayla rastgele ateş açtı.



Vücutlarına mermi isabet eden H.S. ve kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) yaralandı. Yaralılardan Köse, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Köse'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada darp sonucu hafif yaralanan 2 kişiye Uludağ'da müdahale edildi.



Olay nedeniyle bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında Jandarma Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi. Şüphelilerin üst aramasında 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Kavganın ardından gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken ekipler, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliklerini belirlediği 13 şüpheliyi daha kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan 2 kişi serbest kalırken, diğer 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kavganın nedeni ödenmeyen tuvalet ücreti

Bu arada kavganın çıkış sebebinin 2 liralık tuvalet ücreti olduğu öne sürüldü.



Tuvaleti kullanan kayakçıların 2 liralık tuvalet ücreti ödememesi üzerine güvenlik görevlileriyle arasında tartışma çıktığı ve olayların bunun üzerine geliştiği iddia edildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Yusuf Köse'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.