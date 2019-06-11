banner1005
Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

Bursa, Yalova, Diyarbakır, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve çeşitli suçlardan aranan 28 kişi gözaltına aldı

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ile çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Bursa Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, örgüt adına kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin Bursa, Yalova, Diyarbakır, Kocaeli ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda kurusıkıdan çevirme 2 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 16 tabanca mermisi, 50 kurusıkı mermisi ve 16 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

Firari 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.