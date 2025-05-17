Bursa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 7. kattan bilgisayar fırlattılar!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 Mayıs'ta başlatılan operasyonda, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtan 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, vatandaşları icra takibi başlatılacağı yönünde korkutarak verdikleri banka hesaplarına para gönderttikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların oltalama (phishing) yöntemiyle çok sayıda kişiye kısa mesaj attıkları, mesajlara dönüş yapanları sahte hukuk bürosu ile görüştüklerine inandırdıkları belirlendi. Şüpheliler, gün içinde ödeme yapılması halinde dosyanın kapatılacağını söyleyerek mağdurları paniğe sevk etti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa merkezli operasyon İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova illerini kapsayacak şekilde genişletildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 zanlıdan 12’si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'üne ise ev hapsi cezası verildi.

DOLANDIRICILIK ÇAĞRI MERKEZİNDEN YÖNETİLMİŞ

Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların bir daireyi "çağrı merkezi" olarak kullandığı ortaya çıktı. 7 şüphelinin, müştekilerle ilk teması sağlayan ve hukuk terimleriyle konuşarak güven kazanan kişiler olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin ise çağrı merkezi olarak kullanılan daireyi kiraladığı, 11 şüphelinin ise banka hesaplarını ayarlayıp kullandırdığı belirlendi.

POLİS BASKININDA 7. KATTAN BİLGİSAYAR FIRLATTILAR

Operasyon sırasında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Polis ekipleri daireye baskın yaptığı sırada şüphelilerin konsol oyunları oynadığı ve bilgisayarları 7’nci kattan camdan fırlattığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan bilgisayarlar, delil olarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, suçta kullanıldığı belirlenen dijital materyaller, banka kartları ve nakit para ele geçirildi. Elde edilen dijital verilerin, dolandırıcılık ağıyla bağlantılı kişi ve hesapları ortaya çıkarmak amacıyla incelendiği bildirildi.