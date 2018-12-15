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Bursa Mudanya'da deprem (15 Aralık 2018 Son Depremler)

Bursa'da 15 Aralık 2018 saat 12:26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa Mudanya'da deprem (15 Aralık 2018 Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat12.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 11.36 km olarak açıkladı.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
 

Etiketler; #deprem #bursa
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