Bursa Nilüfer'de feci kaza! 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçın Ö. yönetimindeki otomobil ile Gülçin K. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın savurmasıyla yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobil sürücüsü özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ile aynı araçta bulunan mesai arkadaşı Olgun Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer otomobilde bulunan sürücü Gülçin K. ile yolcu Yağmur Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Gülçin K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.