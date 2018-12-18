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Bursa Osmangazi'de deprem (18 Aralık 2018 Son Depremler)

Bursa'da merkezi Osmangazi olan bir deprem meydana geldi. Saat 9:45 civarında yaşanan deprem kısa süreli panik yarattı.

Bursa Osmangazi'de deprem (18 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 09:45'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.7 KM olarak kaydedildi.

AFAD verilerinde ise depremin büyüklüğü 3.3 derinliği ise 11.09 KM olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili şu yazıları paylaştı:

**Bursa’da 3.Şiddetinde Deprem oldu.
Merkez üssü Osmangazi İlçesi olarak açıklandı.
Geçmiş olsun 
Rabbim beterinden saklasın inşallah

**#bursa da #deprem
Ve bir deprem daha fena vurdu hemde 

**Merkez üssü neresi bilmiyorum ama Bursa’da deprem oldu oldukçada gürültülü geldi

**5.7km derinlikte olması 3.0 değil sanki daha şiddetli gibi hissedilmesine sebep olmuş.
Bununla geçmiş olsun.
#Deprem

**3.0 diye açıklanan  #deprem sarsıntıyı bu kadar şiddetli hissediyorsak üzerini düşünmek çok ürkütücü
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem bursa #bursa deprem #son depremler #bursa
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