Bursa'da merkezi Osmangazi olan bir deprem meydana geldi. Saat 9:45 civarında yaşanan deprem kısa süreli panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 09:45'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.7 KM olarak kaydedildi.



AFAD verilerinde ise depremin büyüklüğü 3.3 derinliği ise 11.09 KM olarak kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Bazı sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili şu yazıları paylaştı:



**Bursa’da 3.Şiddetinde Deprem oldu.

Merkez üssü Osmangazi İlçesi olarak açıklandı.

Geçmiş olsun

Rabbim beterinden saklasın inşallah



**#bursa da #deprem

Ve bir deprem daha fena vurdu hemde



**Merkez üssü neresi bilmiyorum ama Bursa’da deprem oldu oldukçada gürültülü geldi



**5.7km derinlikte olması 3.0 değil sanki daha şiddetli gibi hissedilmesine sebep olmuş.

Bununla geçmiş olsun.

#Deprem



**3.0 diye açıklanan #deprem sarsıntıyı bu kadar şiddetli hissediyorsak üzerini düşünmek çok ürkütücü



ulusal.com.tr