banner1002
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı

Bursa Osmangazi Orhaneli Gürsu deprem (8 Şubat 2019 Cuma Kandilli AFAD son depremler)

Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu. Depremlerin sırasıyla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 büyüklüklerinde meydana geldi

Bursa Osmangazi Orhaneli Gürsu deprem (8 Şubat 2019 Cuma Kandilli AFAD son depremler)

AFAD verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu.

Depremlerin büyüklükleri sırayla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 şeklinde.

KANDİLLİ VERİLERİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.52 saatleri arasında 3 deprem meydana geldi. En son olan depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu belirtildi.

Deprem, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oldu.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #osmangazi #orhaneli #gürsü #deprem #kandilli #AFAD #son dakika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.