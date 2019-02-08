AFAD verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu.
Depremlerin büyüklükleri sırayla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 şeklinde.
KANDİLLİ VERİLERİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.52 saatleri arasında 3 deprem meydana geldi. En son olan depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu belirtildi.
Deprem, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oldu.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu. Depremlerin sırasıyla 1.5, 1.4, 1.8, 1, 2.7 ve 1 büyüklüklerinde meydana geldi
AFAD verilerine göre, Bursa'da 13.34 ile 14.02 saatleri arasında 6 deprem oldu.