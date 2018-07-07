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Bursa Osmangazi'de kaza: Harun Gülle ve Emre Taşpınar hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Bursa Osmangazi'de kaza: Harun Gülle ve Emre Taşpınar hayatını kaybetti

Osmangazi ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harun Gülle'nin (17) kullandığı plakasız motosiklet, Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Taner G. (32) idaresindeki 16 AAB 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü Gülle ile Emre Taşpınar (17) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra gençlerin cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hafif yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Taner G. ise Çekirge Devlet Hastanesindeki tedavisi ve sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

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