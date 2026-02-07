Bursa su kesintisi 7-8-9 Şubat: Bursa sular ne zaman gelecek?

Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 7-8-9 Şubat tarihlerinde bazı ilçelerde altyapı çalışmaları kapsamında su kesintileri yaşanabilecek.

BUSKİ, çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle kesintilerin “zaman zaman” uygulanacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklanan programa göre Bursa’da su kesintisi yaşanabilecek bölgeler ve saat aralıkları şöyle:

MUDANYA

Bademli Mahallesi (Mehter Caddesi ve çevresi)

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde su kesintisi yapılabileceği bildirildi.

Kesintilerin 7 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacağı açıklandı.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamzabey ve çevre mahalleler (29 Ocak – 7 Şubat 2026)

BUSKİ’nin duyurusuna göre, yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı şu mahallelerde su kesintisi yaşanabileceği belirtildi:

Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin bazı cadde ve sokakları.

Kesintilerin 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zamanuygulanacağı bildirildi.

Hamzabey ve çevre mahalleler (8 Şubat – 18 Şubat 2026)

Aynı kapsamda devam edecek çalışmalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde yine Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında su kesintileri yaşanabileceği açıklandı.

Kesintilerin 8 Şubat 2026 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zamanyapılmasının planlandığı kaydedildi.

Züferbey ve çevre mahalleler (29 Ocak – 9 Şubat 2026)

BUSKİ, yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde şu mahallelerde su kesintisi yapılabileceğini duyurdu:

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinin bazı cadde ve sokakları.

Kesintilerin 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zamanuygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.