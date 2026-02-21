Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı
Bursa'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 17 bin 225 konut için kura çekimi bugün yapılıyor. Geçerli 117 bin başvurunun yer aldığı çekiliş, saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri bugün belirleniyor. İl genelinde yapılan yaklaşık 150 bin başvurunun incelenmesi sonucunda 117 bin başvurunun geçerli olduğu saptandı. Bugün yapılacak kura çekilişinde, bu 117 bin aday arasından asil hak sahipleri seçilecek.
KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK
21 Şubat 2025 Cumartesi günü yapılacak olan Bursa TOKİ kura çekimi, saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Adaylar, çekiliş sürecini YouTube üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ve isim listesi sorgulama ekranı, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.
BAŞVURU BEDELLERİ 5 İŞ GÜNÜ SONRA İADE EDİLECEK
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedellerinin iade süreci de netleşti. Kuradan ismi çıkmayan kişiler, yatırdıkları başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra, başvuruyu yaptıkları bankanın şubelerinden ve ATM'lerinden geri alabilecek.
İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
Bursa'daki proje kapsamında Merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 12 bölgede yapılacak 17 bin 225 konutun dağılımı şu şekilde sıralandı:
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550
Büyükorhan: 100
Gemlik: 3.000
Harmancık: 100
İnegöl: 4.000
İznik: 250
Keles: 100
Mudanya: 300
Mustafakemalpaşa: 750
Orhaneli: 175
Orhangazi: 400
Yenişehir: 500