Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı

Bursa'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 17 bin 225 konut için kura çekimi bugün yapılıyor. Geçerli 117 bin başvurunun yer aldığı çekiliş, saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 1

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri bugün belirleniyor. İl genelinde yapılan yaklaşık 150 bin başvurunun incelenmesi sonucunda 117 bin başvurunun geçerli olduğu saptandı. Bugün yapılacak kura çekilişinde, bu 117 bin aday arasından asil hak sahipleri seçilecek.

1 6
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 2

KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

21 Şubat 2025 Cumartesi günü yapılacak olan Bursa TOKİ kura çekimi, saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Adaylar, çekiliş sürecini YouTube üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

2 6
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 3

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ve isim listesi sorgulama ekranı, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

3 6
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 4

BAŞVURU BEDELLERİ 5 İŞ GÜNÜ SONRA İADE EDİLECEK

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedellerinin iade süreci de netleşti. Kuradan ismi çıkmayan kişiler, yatırdıkları başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra, başvuruyu yaptıkları bankanın şubelerinden ve ATM'lerinden geri alabilecek.

4 6
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 5

İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Bursa'daki proje kapsamında Merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 12 bölgede yapılacak 17 bin 225 konutun dağılımı şu şekilde sıralandı:

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

Büyükorhan: 100

Gemlik: 3.000

Harmancık: 100

İnegöl: 4.000

İznik: 250

Keles: 100

Mudanya: 300

Mustafakemalpaşa: 750

Orhaneli: 175

Orhangazi: 400

Yenişehir: 500

5 6
Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı - Resim: 6

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

6 6
TOKİ konutları toki sosyal konut bursa