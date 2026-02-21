Bursa TOKİ kura çekimi bugün saat kaçta, nerede yapılacak? İşte kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri bugün belirleniyor. İl genelinde yapılan yaklaşık 150 bin başvurunun incelenmesi sonucunda 117 bin başvurunun geçerli olduğu saptandı. Bugün yapılacak kura çekilişinde, bu 117 bin aday arasından asil hak sahipleri seçilecek.