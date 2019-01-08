Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Bursa'nın ise İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.



Öte yandan Hadim ve Taşkent ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verilecek.



Bursa'da eğitime kar engeli

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.