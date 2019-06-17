Bursa ve Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bursa'da 52 kişi gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Polisler uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bursa ve Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 75 kişi gözaltına alındı.



Bursa, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri şafak operasyonu düzenledi. 52 kişi gözaltına alındı.



İnegöl ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polis görev yaptı.



Sabah saatlerinde düzenlenen operasyona, narkotik dedektör köpekleri de katıldı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucunun yanında ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.



Samsun'da ise sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.



Operasyonda, sentetik uyuşturucu, ekstazi, hap, esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek ve 4 dolu tüfek kartuşu ele geçirilmişti.



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