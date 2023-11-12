Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı

Bursa'da gece saatlerinde korkunç bir yangın meydana geldi. Nilüfer ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın tamamı zarar gördü.

Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı
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Bursa'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Nilüfer ilçesinde Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda 10 katlı bir binada yangın çıktı.

Alt katında kafe olduğu belirtilen binada çıkan yangında alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

Yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bursa # yangın
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