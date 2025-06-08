Bursa’da 13 yaşındaki Burak’tan 4 gündür haber yok!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde perşembe gününden bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Burak Koçak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AFAD’dan jandarmaya kadar 96 kişilik uzman ekip, dağ taş demeden Burak’tan bir iz arıyor. Günler geçtikçe endişe büyüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da 13 yaşındaki Burak’tan 4 gündür haber yok!
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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi, son günlerde küçük bir çocuğun kaybolmasıyla sarsıldı. Perşembe günü ortadan kaybolan 13 yaşındaki Burak Koçak’tan hala haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Burak’ın perşembe sabahı evinden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği bildirildi. Çocuğun cep telefonu ya da iz bırakacak bir eşya taşımadığı bilgisi, arama çalışmalarını daha da güç hale getiriyor.

Dün akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen arama faaliyetlerine; AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma ekipleri, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH ve KUMDAK gibi uzman ekiplerden toplam 96 personel katılıyor.

Ekipler, Altıntaş Mahallesi’nin ormanlık ve engebeli arazisinde yoğun bir tarama faaliyeti yürütüyor. Termal kameralar, iz takip köpekleri ve dron destekli aramalarla Burak’a ait herhangi bir ize ulaşılmaya çalışılıyor.

Burak Koçak’ın ailesi günlerdir endişe içinde. Mahalle sakinleri de arama faaliyetlerine gönüllü olarak destek veriyor. Ailenin umutla bekleyişi sürerken, her geçen dakika kritik hale geliyor. Mahalle muhtarı, “Burak akıllı, sevilen bir çocuktu. Kaybolduğu gün herhangi bir sorunu yoktu. Tüm köy olarak Burak’ın bulunması için seferber olduk,” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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