Bursa'da 17 yaşındaki kızın inşaatta ölümüyle ilgili 3 zanlıdan biri tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün 17 yaşındaki Y.C.İ'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla, başsavcılığın talimatıyla 18 yaşından küçük 3 zanlının yakalandığı anımsatıldı.

Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: