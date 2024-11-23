Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Kemal K. ile 18 yaşındaki torunu İbrahim İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İbrahim İ, dedesi Kemal K'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Kemal K, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kemal K'nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.