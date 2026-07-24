Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu! 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde iki katlı bir evde çıkan yangın ölümle sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yapıda 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Çevredeki vatandaşların alevleri fark edip ihbarda bulunmasıyla olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ve binayı kısa sürede saran yangın, itfaiye erlerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
KÜLE DÖNEN EVDE ACI BİLANÇO
Yangının etkisiz hale getirilmesinin hemen ardından binanın iç kısımlarında arama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu incelemeler sırasında Erkut Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bölgedeki adli ve fiziki incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Şentürk'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın meydana geldiği iki katlı evde çevre güvenliği sağlanırken, yangının nasıl başladığını saptamak için resmi adımlar atıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, facianın çıkış nedenini tüm detaylarıyla aydınlatmak amacıyla ortaklaşa bir inceleme yürütüyor.