Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu! 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın meydana geldiği iki katlı evde çevre güvenliği sağlanırken, yangının nasıl başladığını saptamak için resmi adımlar atıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, facianın çıkış nedenini tüm detaylarıyla aydınlatmak amacıyla ortaklaşa bir inceleme yürütüyor.