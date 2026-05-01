Bursa'da 5 yıllık kin cinayetle sonuçlandı: 17 yaşındaki genç, babasını darbeden adamı vurarak öldürdü

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce 51 yaşındaki Ahmet Demir ile 50 yaşındaki Ergün Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bu kavgada Ahmet Demir, Ergün Ş.'yi darbetti. Babasının darbedilmesini unutmayan ve kin güden 17 yaşındaki Ömer İsa Ş., olay günü Ahmet Demir'i söz konusu oto tamircisinde gördü.

ARKADAŞININ ARACIYLA DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

Şüpheliyi dükkanda gördükten sonra geri dönen Ömer İsa Ş., yanına bir tüfek aldı. Daha sonra 18 yaşındaki arkadaşı Alparslan C.'nin kullandığı araçla oto tamircisinin önüne geri döndü. Genç, elindeki tüfekle Ahmet Demir'e defalarca ateş etti. Saldırı sırasında bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalan Demir yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi burada yapılan Demir, ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''5 YIL ÖNCE BABAMI DARP ETMİŞTİ''

Silahlı saldırının ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer İsa Ş. ile aracı kullanan arkadaşı Alparslan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti neden işlediğini anlatan Ömer İsa Ş.'nin ifadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Bende o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aracı kullanan Alparslan C. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.