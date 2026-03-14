Bursa'da 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan 8 yaşındaki çocuk çöp evde bulundu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında Alman annesinden kaçırılan bebek, emniyetin kurduğu özel ekibin operasyonuyla 7 yıl sonra bir çöp evde sağ olarak bulundu.
Almanya'da 5 yıl birlikte yaşayan Rebecca S. ve Türk erkek arkadaşı Umut K., 2019 yılında Umut K.'nın ailesini görmek için Bursa'ya geldi. İddiaya göre çocuk kaçırma olayı 2019 yılının eylül ayında yaşandı.
Rebecca S., Umut K.'nın ailesinin kendisine tuhaf davrandığını fark edip durumu Almanya'daki annesine aktardı. Bu olaydan kısa süre sonra, bebeğinin nüfus cüzdanının kaybolduğu ve yeni bir kimlik çıkarılması gerektiği anneye söylendi.
AİLECE ÇIKILAN ÇARŞIDA ORTADAN KAYBOLDULAR
Kimlik işlemleri için çarşıya çıktıkları sırada tuvalete giden Rebecca S., geri döndüğünde Umut K. ve bebeğini bulamadı. Çevrede kimseyi göremeyen anne, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Kendisinin Almanya'da, Umut K.'nın ise Bursa'da yaşamak istediğini belirten genç kadın, ifadesinde "Tartışmaların yaşandığı gün bebeğimin pasaportu ve evrakları kayboldu." dedi.
Olayın ardından Rebecca S.'nin annesi Gabi Sillaber, sosyal medya hesapları üzerinden kızının durumuyla ilgili bilgi paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Sillaber'in bu çağrısı üzerine konu, Almanya medyasında da gündeme geldi. Umut K.'nın annesi H.S. ise çocuk kaçırma iddialarını tamamen reddetti. Babaanne H.S., anne Rebecca S.'nin uyuşturucu bağımlısı ve aynı zamanda uyuşturucu satıcısı olduğunu öne sürdü.
Kapanan dosya, 2026 yılının şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Özel ekip, şüpheli babaanne H.S.'yi yaklaşık 30 gün boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler bu süreçte 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek çocuğun tutulduğu adresi tespit etti.
ÇÖP EVDE BULUNDU, İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda, 2019 yılından beri aranan ve bugün 8 yaşında olan çocuk, bir çöp evde sağ olarak bulundu. Çocuk hemen devlet koruması altına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.