Bursa'da 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan 8 yaşındaki çocuk çöp evde bulundu

AİLECE ÇIKILAN ÇARŞIDA ORTADAN KAYBOLDULAR

Kimlik işlemleri için çarşıya çıktıkları sırada tuvalete giden Rebecca S., geri döndüğünde Umut K. ve bebeğini bulamadı. Çevrede kimseyi göremeyen anne, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kendisinin Almanya'da, Umut K.'nın ise Bursa'da yaşamak istediğini belirten genç kadın, ifadesinde "Tartışmaların yaşandığı gün bebeğimin pasaportu ve evrakları kayboldu." dedi.

Olayın ardından Rebecca S.'nin annesi Gabi Sillaber, sosyal medya hesapları üzerinden kızının durumuyla ilgili bilgi paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Sillaber'in bu çağrısı üzerine konu, Almanya medyasında da gündeme geldi. Umut K.'nın annesi H.S. ise çocuk kaçırma iddialarını tamamen reddetti. Babaanne H.S., anne Rebecca S.'nin uyuşturucu bağımlısı ve aynı zamanda uyuşturucu satıcısı olduğunu öne sürdü.