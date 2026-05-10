Bursa'da acı haber: Eski astsubay denizde ölü bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde evden ayrılan 26 yaşındaki Fatih Tosun’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Karacabey’in Canbalı Mahallesi’nde yaşayan Fatih Tosun, dün gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden çıktı. Tosun’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik, AFAD İl Başkanlığı ekipleri ve jandarma personeli bölgede arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ DENİZDE BULUNDU

Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Park civarında yaptıkları aramada Fatih Tosun’u denizde ölü olarak buldu.

2 ay önce görevinden ayrılmış Fatih Tosun’un Van’da astsubay olarak görev yaptığı, yaklaşık 2 ay önce ise görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.