Bursa’da acı olay: Asidi su sanarak içti, hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evindeki bir şişede bulunan asidi yanlışlıkla su zannederek içen Ahmet İnanç, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Ahmet İnanç, evinde bulunduğu sırada bir şişenin içindeki asidi su sanarak içti. Kısa bir süre sonra fenalaşan İnanç için sağlık ekiplerine haber verildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İnanç'ın durumu daha da ağırlaştı. Bunun üzerine şahıs, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet İnanç, burada doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili resmi tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

