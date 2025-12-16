Bursa'da aile faciası! Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir binada baba ve kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Olayda babanın asılı halde bulunduğu, kızının ise kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle netlik kazanacağı öğrenildi.

YAKINLARI EVE GİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan üç katlı bir binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle giriş kattaki dairede genç bir kadının yatakta hareketsiz halde olduğu, çatı katında ise babasının asılı bulunduğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde baba ve kızının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerin oto tamircisi Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey (28) olduğu öğrenildi. Ailenin üç katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve babanın üst katta, kız kardeşlerin ise giriş kattaki dairede kaldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, olayın yaşandığı akşam anne ile bir kızın üst katta, diğer kızın ise dışarıda olduğunu ifade etti.

Akrabalar, Nazmi Aybey’in son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğunu ve bir sıkıntısı bulunduğunu düşündüklerini, ancak bunu kimseyle paylaşmadığını ileri sürdü. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı öğrenilen Kübra Aybey’in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.