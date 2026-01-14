Bursa'da akılalmaz taciz kabusu: 20 günde 400 sahte sipariş!
Bursa'da bir vatandaşın hayatını kabusa çeviren sahte ihbar ve sipariş tacizi, boyut değiştirerek tehlikeli bir hal aldı.
Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 3’üncü katında, kas hastası kızı Melis ve 11 yaşındaki oğlu Eren ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Ersan Yalçuva, yaklaşık 20 gündür sistematik bir tacizle mücadele ediyor.
Yalçuva’nın adresine, sipariş etmediği halde kapıda ödeme şartıyla gönderilen yemekler ilk etapta adres hatası sanılsa da, durumun süreklilik kazanması olayın kasıtlı olduğunu ortaya çıkardı.
GÜNDE 20 KEZ KAPI ÇALINIYOR
Asılsız yemek siparişlerinin yanı sıra, Yalçuva’nın evi asılsız ihbarların da merkezi haline geldi. Kapısını açtığında polis, sağlık ekipleri, taksiler ve hatta farklı mahallelerden yönlendirilen hayat kadınları ile trans bireylerle karşılaştığını belirten Yalçuva, ihbarların içeriğinde bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet gibi iddiaların bulunduğunu aktardı.
Yaşadıklarını dile getiren Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler" diye konuştu.
"BENİ NE OLUR ARAMA ABİ"
Mağduriyetin boyutu sadece Yalçuva ile sınırlı kalmadı; tacizciler şimdi de Yalçuva’nın telefonla görüştüğü yakın arkadaşlarını hedef almaya başladı. Durumu İHA muhabirine anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" ifadelerini kullandı.
Olayın kontrolden çıktığını vurgulayan Yalçuva, sözlerine şöyle devam etti: "Artık sadece ben değilim. Aradığım, görüştüğüm yakın arkadaşlarımın evlerine de yemek siparişleri gönderilmeye başlandı. İnsanlar korkuyor. Bazıları beni arayıp ‘Lütfen beni arama, bizim de başımız derde giriyor' diyor. Bu iş kontrolden çıktı. Sadece beni değil, çevremdeki herkesi sindirmeye çalışıyorlar"
Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Kızıyla ilgili asılsız şiddet ihbarı yapıldığını belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" açıklamasında bulundu.
Apartman önünde sıraya giren çok sayıda motokuryenin görüntüleri güvenlik kameralarına ve cep telefonu kayıtlarına yansırken, Yalçuva savcılığa suç duyurusunda bulundu. Günün belirli saatlerinde pencereden kurye kontrolü yapan mağdur adam, istemeden de olsa görüştüğü arkadaşlarını da mağdur etmenin sıkıntısını yaşıyor.