Bursa'da akılalmaz taciz kabusu: 20 günde 400 sahte sipariş!

"BENİ NE OLUR ARAMA ABİ"

Mağduriyetin boyutu sadece Yalçuva ile sınırlı kalmadı; tacizciler şimdi de Yalçuva’nın telefonla görüştüğü yakın arkadaşlarını hedef almaya başladı. Durumu İHA muhabirine anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" ifadelerini kullandı.