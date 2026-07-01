Bursa'da alacak verecek kavgası: Husumetlilerinin evini kurşunlayıp sırra kadem bastılar!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine silahlı saldırının yaşandığı adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, olası yeni bir gerginliğe karşı çevrede şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı tespit edildi.