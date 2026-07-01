Bursa'da alacak verecek kavgası: Husumetlilerinin evini kurşunlayıp sırra kadem bastılar!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olan kişiler arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İki şüpheli bir evin girişini kurşunlayarak kayıplara karışırken, şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi, Kavakdere Caddesi üzerinde yer alan Çamlıca Kapalı Pazar Alanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet ve alacak-verecek meselesi bulunan kişiler bölgede karşı karşıya geldi ve taraflar arasında sözlü bir tartışma başladı.
Sokak ortasında yaşanan gerilimin tırmanması üzerine, grupta bulunan 2 kişi hedeflerindeki bir evin giriş kısmına yanlarında bulundurdukları silahla ateş açtı.
Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli eylemlerinin hemen ardından bölgeden koşarak uzaklaştı ve gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine silahlı saldırının yaşandığı adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, olası yeni bir gerginliğe karşı çevrede şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için başlattığı operasyonel çalışmaları sürdürüyor.