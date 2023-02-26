Bursa'da alarm! İçme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu

Türkiye genelinde bu yıl etkisini gösteren kuraklık Bursa'da ortaya korkutucu bir tablo ortaya çıkmasına neden oldu. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan, Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu.