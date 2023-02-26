Bursa'da alarm! İçme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu
Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık Bursa'da acı bir tabloya neden oldu. Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Nilüfer Barajı kurudu. 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmazken Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı ikinci barajda da su seviyesi yüzde 24'e geriledi
Türkiye genelinde bu yıl etkisini gösteren kuraklık Bursa'da ortaya korkutucu bir tablo ortaya çıkmasına neden oldu. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan, Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu.
Bölgede yaşanan son dönemdeki mevsimler kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bir süredir yağış alamayan barajdaki su seviyesi ocak ayında yüzde 4 olarak ölçülmüştü. Barajın ortalama su seviyesi, bu ayın ilk günlerinde iyice azalarak 18 Şubat'ta sıfıra düştü. 2007 yılından bu yana hizmet veren 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Kentin diğer içme suyu kaynağı olan ve Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 24'e geriledi.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, geçen yıl 25 Şubat'ta Doğancı Barajı'nda seviye yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda yüzde 24 civarındaydı.