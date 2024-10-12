Bursa'da ambulansın önünün kesilmesiyle ilgili açıklama

Bursa'da, Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi.

Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullandı.