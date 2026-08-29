Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti yüzünden çıkan tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Bacağından tabancayla vurulan Engin A. (25) hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle 6 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralanan Engin A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.