Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu

Taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.