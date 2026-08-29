Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti yüzünden çıkan tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Bacağından tabancayla vurulan Engin A. (25) hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

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Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu - Resim: 2

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle 6 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.

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Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu - Resim: 3

Taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

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Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu - Resim: 4

Yaralanan Engin A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bursa’da araç alım-satım kavgası kanlı bitti! 25 yaşındaki genç vuruldu - Resim: 5

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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inegöl silahlı kavga