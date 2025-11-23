Bursa'da bakım için getirilen 3 halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bakım için getirilen 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Küçükbalıklı Mahallesi Ak Sokak'taki bir serviste meydana geldi. Bakım için getirilen 16 BAH 068 plakalı özel otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yana yana duran Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 BBG 633 plakalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 UP 741 plakalı halk otobüslerine sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının ardından üç otobüs tamamen yandı.