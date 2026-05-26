Bursa'da bayram temizliği ölümle bitti! Cam silerken pencereden düşen Yücel Sığın kurtarılamadı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi evinde temizlik yapan bir kişi, cam sildiği sırada dengesini kaybederek ikinci kattaki dairenin penceresinden aşağı düştü. Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde can verirken, bayram hazırlığı yapan aile yasa boğuldu.

Yağmur Biçen Kaplan
Feci olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşan bayram öncesi evinde bayram temizliğine girişen Yücel Sığın, dairenin pencerelerini silmeye başladı. Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Sığın, ikinci katın penceresinden beton zemine hızla düştü.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yeterli Olmadı

Sığın’ın metrelerce yükseklikten düştüğünü gören komşuları ve çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır zemin darbesi alan Yücel Sığın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sığın’ın vefat haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme çalışmalarının ardından, talihsiz adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin feci olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

