Bursa'da bayramda yürek ısıtan görüntüler

Bayramın ilk günü yürek ısıtan görüntüler Bursa'dan geldi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bayramda yürek ısıtan görüntüler
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Bayramın ilk günü yürek ısıtan görüntüler Bursa'dan geldi. Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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Bursa'da bayramda yürek ısıtan görüntüler Bursa'da bayramda yürek ısıtan görüntüler