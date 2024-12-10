Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, tüfekten çıkan saçmalar ise seyir halindeki bir otomobile isabet etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası
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Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce küfür nedeniyle tartışan Enes C. (18) ile Samet K. (20) sokakta karşılaştı. Yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet K., yanında taşıdığı tüfekle Enes C.'ye ateş etti. Bunun üzerine Enes C., elindeki bıçakla Samet K.’yı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar ise yoldan geçen 16 KOU 66 plakalı bir otomobile isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Samet K., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde suç aleti bıçakla yakaladıkları Enes C.’yi gözaltına aldı. Samet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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