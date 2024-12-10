Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce küfür nedeniyle tartışan Enes C. (18) ile Samet K. (20) sokakta karşılaştı. Yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet K., yanında taşıdığı tüfekle Enes C.'ye ateş etti. Bunun üzerine Enes C., elindeki bıçakla Samet K.’yı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar ise yoldan geçen 16 KOU 66 plakalı bir otomobile isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Samet K., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde suç aleti bıçakla yakaladıkları Enes C.’yi gözaltına aldı. Samet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.