Bursa’da bıçaklı kavga: Kayınbirader eniştesini 7 yerinden bıçakladı

Olay, saat 13.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak üzerinde meydana geldi. Celal Y. (38) ile kayınbiraderi Ümit Ö. (31) sokakta yürüdükleri sırada birbirlerine denk geldi. Şahıslar arasında başlayan karşılıklı tartışma, kısa süre içinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA 7 BIÇAK DARBESİ

Kavga sırasında Ümit Ö., elindeki bıçakla eniştesi Celal Y.'ye saldırdı. Kayınbirader, eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden tam 7 kez bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Celal Y. kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Celal Y., hastanede acil olarak ameliyata alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan takipler sonucunda Ümit Ö., Huzur Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen bir evde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.