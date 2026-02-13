Bursa’da bir öğretmen, okul önünde eski nişanlısı tarafından vuruldu

Bursa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N., Nilüfer ilçesinde okul önünde eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vuruldu. Belinden yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa’da bir öğretmen, okul önünde eski nişanlısı tarafından vuruldu
Bursa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N., okul önünde eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan öğretmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.’yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

